昨年暮れの有馬記念で12番人気の低評価を覆して2着に好走したコスモキュランダが、同舞台の日経賞で26年の始動戦を迎える。24日朝は坂路1本を軽く上がった後にプール調整。加藤士師は「順調です。今回は放牧から早めに戻したが、獣医も“いい”と言ってくれています」と、仕上がりの良さに自信を見せる。昨秋は天皇賞・秋12着、ジャパンC9着とG12戦で完敗が続いて評価を落としたが、グランプリでまさに一変。師も「やっぱり中