山梨学院・吉田洸二監督（５６）が２４日、西宮市内で練習後に取材に応じ、今秋ドラフト上位候補で二刀流の菰田陽生投手（３年）が「左橈骨（とうこつ）遠異端骨折」と診断されたことを明かした。「全治は聞いていない」としたが、靱帯などに問題はないという。出場中のセンバツは「常識的に出場は難しい。ベンチには入ると思う」と説明した。菰田は２２日の長崎日大との１回戦に「２番・一塁」として出場し、初回の第１打席で