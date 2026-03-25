シンガー・ソングライターの藤井フミヤ（６３）が、歌手で俳優の中島健人（３２）が主演するＮＨＫ総合ドラマ１０「コンビニ兄弟テンダネス門司港こがね村店」（４月２８日スタート。火曜、後１０・００）の主題歌「ココロ」を担当することが２４日、分かった。フミヤは「世界中の人たちが笑って踊ってる場面を想像して作った明るくポジティブなロックンロールです」と解説。以前、歌番組でフミヤとコラボした中島は「すてき