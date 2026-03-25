嵐の櫻井翔（４４）がフジテレビ系ゲームバラエティー番組「真剣遊戯！ＴＨＥバトルＳＨＯＷ」（４月２０日スタート。月曜、後８・００）でＭＣを務めることが２４日、分かった。櫻井が同局のレギュラー番組を担当するのは、２００８〜２０年放送の「ＶＳ嵐」以来、約６年ぶり。単独としては初めてとなる。嵐５人の絆とバラエティー能力を引き出した国民的番組「ＶＳ嵐」に代わる新ゲームバラエティーが爆誕する。６年ぶり