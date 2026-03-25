４人組バンド・緑黄色社会の新曲「章」（しるし）が日本テレビ系ドラマ「月夜行路−答えは名作の中に−」（４月８日スタート。水曜、後１０・００）の主題歌に決定したことが２４日、分かった。文学を愛する銀座のママ（波瑠）と、夫にも子供たちにもないがしろにされる専業主婦（麻生久美子）が主人公の文学ロードミステリー。「章」は今作のために書き下ろされ、心のままに生きる勇気を肯定するメッセージが込められた。緑