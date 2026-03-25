阪神の藤川球児監督（４５）が１４日、首脳陣、選手、スタッフら１８０人と西宮市内の広田神社を参拝し、必勝祈願を行った。以下、主な一問一答。−開幕が３日後。選手の雰囲気や表情は。「すごくいい状態ですね。オープン戦までの気持ちの高揚と、それから準備ができたというところから一つ気持ちを落ち着けて、このＳＧＬで調整して、明日もう１日練習して東京に行くという意味では、シーズンへの準備に切り替わってますか