オリックスは２４日、ファンの女性が推しの選手を選ぶ「オリ姫が選ぶバファローズの推しメン」（略してオリメン）の結果を発表した。今回のテーマは「自然体」で、１位は広岡大志内野手（２８）が２年連続で選ばれた。選出理由として「無造作な黒髪が似合う」などの意見が寄せられた。２位は中川、３位は宮城、４位は２３日にインスタグラムで一般女性との結婚を発表した山崎がランクイン。５位は岩崎、６位は太田、７位は西川