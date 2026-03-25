「選抜高校野球・２回戦、八戸学院光星５−４滋賀学園」（２４日、甲子園球場）試合のたびに存在感が増す。初戦から絶好調の八戸学院光星・菅沼晴斗内野手（２年）が八回に決勝打を放ち、２安打３打点の大活躍。「自分はチャンスに強いと思っているので、こういうところで一打が出てうれしい」と白い歯を見せた。序盤から一進一退の攻防戦となり、七回までで４−４。迎えた八回１死一、二塁だった。初球、甘く入った変化球を