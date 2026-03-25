「選抜高校野球・１回戦、大阪桐蔭４−０熊本工」（２４日、甲子園球場）熊本工・山岡勇陽内野手（３年）は念じていた。先制された初回。大阪桐蔭の１番が親友の仲原慶二外野手（２年）だった。「（自分の守る）サードに来い！と。サードゴロをさばいてやるって。でもヒット。さすがでした」。結果は中前打。その直後に先制のホームを踏まれた。聖地で再会する約束はかなった。山岡と仲原は中学時代に熊本泗水ボーイズでチー