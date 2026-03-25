「選抜高校野球」（２４日、甲子園球場）１回戦が終了して全出場校が登場。３選手が特にスカウト陣の注目を集めた。まずは沖縄尚学・末吉良丞投手（３年）。帝京戦で７回２／３を５安打４失点も、阪神・前田スカウトは「高校生では高いレベル。いい投手で間違いない」と評価した。２人目は横浜・織田翔希投手（３年）で、神村学園戦で７回２／３を７安打２失点と苦しんだ部分もあった。それでも阪神・吉野スカウトは「しなや