大相撲の元大関若嶋津で１５日に肺炎のため６９歳で死去した日高六男さんの告別式が２４日、千葉県市川市内で営まれ、日本相撲協会の八角理事長（元横綱北勝海）ら約３００人が参列。現役時代は「南海の黒ひょう」と呼ばれた昭和の人気力士との別れを惜しんだ。妻で元人気歌手のみづえさん（旧姓高田）は喪主のあいさつで約４分間、涙ながらに言葉をつむいだ。みづえさんは、８５年に当時大関だった日高さんと結婚して芸能界を