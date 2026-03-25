競泳男子で、愛知・名古屋アジア大会（９〜１０月）代表に決まった最年少・１７歳の小島夢貴（愛知・豊川高２年）が２４日、都内で取材に応じ、２月に他界した祖父に奮闘を届けることを誓った。練馬区出身。愛知県に競泳留学するまでは、都内にいた祖父と食事に行く機会が多かった。世界ジュニア選手権で獲得した銀メダルを見せれば自分のことのように喜び、試合前は「頑張ってるのは分かってる。楽しんで」と静かに背中を押し