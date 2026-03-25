日本サッカー協会は２３日、国際親善試合で２８日（日本時間２９日未明）のスコットランド戦と３１日（同４月１日未明）のイングランド戦に臨む日本代表で、ＤＦ安藤智哉（２７）＝ザンクトパウリ＝がけがのため不参加となったと発表した。ＤＦ橋岡大樹（２６）＝ヘント＝を代わりに招集する。日本代表メンバーでケガ人が相次いでいる。特にＤＦ陣では町田浩樹（ホッフェンハイム）、板倉滉（アヤックス）、長友佑都（ＦＣ東京