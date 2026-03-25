「ボクシング・ライトフライ級６回戦」（２４日、後楽園ホール）アマチュア６冠の「ザ・サンダー」片岡雷斗（１９）＝大橋＝が稲光のような鮮烈なデビューを飾った。いきなり日本ランカーと対戦する異例のプロ初陣で、閃光（せんこう）のようなスピードで圧倒。粘る相手に速射砲を浴びせかけ、最終回にレフェリーストップでＴＫＯ勝ちした。リング上で笑みを浮かべながら相手を仕留めた超新星は「プロの世界は華やかで楽しか