24年のマーチSを制しているヴァルツァーシャル。その後に1年4カ月以上の長期休養があったが、戦列に復帰後は徐々に戦績アップ。ここ2戦は連続2着（師走S、ポルックスS）と完全復活を感じさせる走りを見せている。「年齢（7歳）の影響もなく、元気ですね。前走も60キロを背負って頑張ってくれた」と高木師。その前走から1・5キロ減となるハンデ58・5キロで出られる今回、当レース2勝目の期待がかかる。