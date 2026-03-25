ローベルクランツの前走きさらぎ賞は後方から追い上げるも7着まで。それでも上がり3Fはメンバー2位の33秒0をマークしており、脚力は示した。デビューから手綱を取り続ける松山も、素材を高く評価するだけに巻き返しがあっても驚かない。小林師は「前回よりピリッとしてきて、本来の伸びやかさが戻ってきた。1週前追い切りも凄く良かった」と状態の良さを生かして反撃を期す。