愛知杯1着アイサンサン（牝4＝橋田）は放牧を挟んでヴィクトリアマイル（5月17日、東京）参戦を視野に入れる。同8着ナムラクララ（牝4＝長谷川）はダート挑戦も視野に次走を検討。中山牝馬S3着パラディレーヌ（牝4＝千田）は福島牝馬S（4月19日）へ。【3歳次走】若葉S1着マテンロウゲイル（牡＝野中）は体調を見ながら皐月賞（4月17日、中山）参戦を視野。21日中山の3歳1勝クラスを制したスペルーチェ（牡＝宮田）は、放