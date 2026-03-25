ほんまおおきに！ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ、ＷＥＳＴ．らＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴの関西ジュニアＯＢと現役関西ジュニア、総勢９２人が２４日、５月末に閉館する大阪松竹座で開催された「ほんまおおきに大阪松竹座〜ＷＥａｒｅ松竹座男子。今まで永らくお世話になりました。関ジュの頃、和室の楽屋で向き合った日々。そんな青春の場所でＳＵＰＥＲＡぇ！卒業式。〜」に出演。長らくお世話になった同座に