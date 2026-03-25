巨人の宇都宮葵星（きさら）内野手（２１）が２４日、支配下選手契約を結んだ。新背番号は「６８」。東京Ｄで行われた会見で「とてもうれしいですし、ここからがまたスタートだと思う。自分のできる役割を最大限できるようにしっかり練習していきたい」と決意を新たにした。縁の深い新背番号だ。「６８」は昨季２軍で走塁を学んだ鈴木尚広２軍外野守備兼走塁コーチ（４７）がルーキーイヤーから１０年間背負い、また、自身の１