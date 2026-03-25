日本ハム・新庄監督が就任5年目で悲願をかなえるのか、それともソフトバンクの3連覇か。2026年のプロ野球開幕まであと2日。スポニチ評論家26人が後編としてパ・リーグの行方を占った。優勝予想は日本ハム19人、ソフトバンク7人となり、2強の争いで見解が一致した。【辻発彦氏、日本ハム有原加わった投手陣強味】新庄監督は優勝へ“機は熟した”といったところか。今季もソフトバンクとマッチレースになるとみる。日本ハムの強