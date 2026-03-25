阪神・佐藤輝明内野手（27）が24日、日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎で全体練習に参加し、球団史上初となる2年連続シーズン開幕初打席本塁打に照準を定めた。昨年3月28日の広島戦（マツダ）では初回に右越え2ランを打ち、リーグ優勝と40本塁打＆102打点の2冠王へ、大きな一歩を踏み出した。目前に迫る27日の巨人戦（東京ドーム）で、ロケットスタートの再現を狙う。歴史的な号砲とともに、猛虎は再び頂点へと歩み出す。今季も4番を