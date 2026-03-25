13年目の開幕へ、34歳の阪神・岩崎はベテランらしく泰然自若だ。ただ、昨季と違うのは勝ちパターン投を担ってきた盟友の石井が不在という点。気持ちと思いは一緒かと問われた左腕は「もちろん」と即答したうえで「みんなが自分のことをやるのがチームのためになるし、石井は石井で復帰を目指してやっていると思う。そのへんも含めて変わらずです」とここから続く長き戦いに思いをはせた。開幕戦は敵地の東京ドーム。「もちろん