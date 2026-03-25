【阪神・藤川監督語録】▼広田神社参拝思いは言えないですね。お祈りというのは秘めておくものですから。▼チームは凄くいい状態オープン戦までの気持ちの高揚と、準備ができたというところから一つ気持ちを落ち着けて、このSGLで調整して、あした（25日）もう一日練習して東京に行くという意味では、シーズンへの準備に切り替わってますから。今、冷静にいる状態で、少し冷ましている状態ですね。▼勢いに頼らない