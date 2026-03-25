開幕１軍入りが濃厚となった阪神のドラフト３位・岡城快生外野手（２２）＝筑波大＝が２４日、ＳＧＬで行われた全体練習に参加し、試合の流れを変える“ジョーカー”になることを誓った。抜てきされた金の卵は自身の長所を理解している。「強みは走攻守まんべんなくできること。代走で出ても、守備固めで出ても、代打で出ても使い勝手の良い選手を目指したい」。初安打、初盗塁を記録した実りあるオープン戦期間を終え、自信は