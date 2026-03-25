◇ファームリーグ西地区阪神5―1オリックス（2026年3月24日京セラD）阪神の新外国人・ディベイニー実戦15打席ぶりの安打を放った。ファーム・リーグのオリックス戦に「6番・遊撃」で先発。3―0の3回1死一塁で岩崎の低めフォークを強振。強い打球で三塁・横山聖のグラブをはじき、二塁打とした。「あの打席に限らず、強い打球を打つことを意識していた。ゴロだったけど、強い打球になって良かったと思う」。遊撃守備も難