「ファーム・西地区、オリックス１−５阪神」（２４日、京セラドーム大阪）開幕前最後の登板に臨んだ阪神・才木浩人投手（２７）は５回３安打１失点の好投。ホーム開幕戦となる３月３１日・ＤｅＮＡ戦（京セラ）に登板濃厚の右腕が“最終リハーサル”を完了させた。登板を終えた才木は力強く言い切った。「問題ないと思います。ピッチングの感覚的には良かった」。開幕に向けた総仕上げとなった７２球に手応えをにじませた。