阪神のドラフト3位・岡城（筑波大）の開幕1軍入りが決まった。春季キャンプは具志川組スタートも、オープン戦は14打数6安打の打率・429と結果を残した。「（開幕1軍は）想像してなかった。代走でも守備固めでも代打でも、まずは使い勝手のいい選手を目指したい」と決意新た。2年目で11日に支配下登録されるなどステップアップを続けた嶋村も開幕1軍入り。巨人とは8日の甲子園で対戦を経験しており「自分が出るなら頭を整理して