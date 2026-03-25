新庄ハムが悲願のリーグ優勝を果たすか――。スポニチ評論家陣の順位予想パ・リーグ編。昨季は4・5ゲーム差で2位に甘んじた日本ハムのリーグ制覇を予想する声が大勢を占めた。ソフトバンクが3連覇を狙う中、オリックスなど他球団の巻き返しはあるのか？ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の盛り上がりの余韻も残しつつ、レギュラーシーズン開幕が2日後に迫る。（構成・石塚徹）――優勝は日本ハム、2位ソフトバン