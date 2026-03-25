阪神の岩崎優投手（３４）が２４日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎で行われた全体練習に参加。泰然自若の姿勢で開幕へ向かう考えを示した。開幕の緊張感を何度も経験している左腕は平常心を強調する。「シーズンは長いので、開幕とか春先にとらわれないようにやっていきたい」。気合に満ちた表情とは裏腹に、口ぶりは冷静だ。不動の守護神として君臨する準備はできている。「対外試合も想定していたより多く投げられたし、問