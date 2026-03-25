女優の北香那（28）、磯山さやか（42）らが24日、都内でショートドラマ「○○なふたり」の制作報告会見に出席した。大切な人との出会いをテーマにした岡田惠和氏の脚本による3作品で、YouTubeで配信がスタート。北と磯山は「不動産屋の望月さん」編に出演。北は「磯山さんのアドリブ力が凄くて、それでキャラを確立する姿にほれぼれした」と感嘆の表情。磯山も「好き勝手やらせてもらった。北さんの顔芸も素晴らしい」と褒めて