「ファーム・西地区、オリックス１−５阪神」（２４日、京セラドーム大阪）新たなオプションが始動した。ドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝が「５番・左翼」で、プロ入り後外野で初スタメン。フル出場を果たした。「普段やらないポジションでのフル（出場）だったので、いい経験ができた」と振り返った。大学日本代表時に、練習試合で守って以来の外野。初めての守備機会は三回、オリックス・森友の放った高く