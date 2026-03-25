阪神は24日、兵庫県西宮市内の広田神社で開幕前恒例の必勝祈願を行い、藤川監督以下、球団フロント、首脳陣、選手ら180人が参拝した。日本一奪還とシーズンの無事を祈願。27日の開幕・巨人戦（東京ドーム）で先発マスクをかぶる坂本は「気持ちも一層引き締まりますし、いよいよ始まるな、と。シーズンを戦って、強くなっていきながら、優勝までやっていきたい。いい野球をして、勝ちを重ねていきたい」と力を込めた。藤川監督