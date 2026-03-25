東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストで新日本プロレスのウルフアロン（３０）が２４日、デイリースポーツの取材に応じ、お笑い芸人・はなわ（４９）の長男で国士舘大柔道部出身の塙元輝（２５）が全日本プロレスに入門することが発表されたことを受け「頑張ってほしいですよ」とエールを送った。また、自身に続く柔道からの転身が増えることも歓迎した。早くも出始めた“ウルフ効果”に張本人もご満悦だ。自身の衝撃デビ