◇ファームリーグ西地区阪神5―1オリックス（2026年3月24日京セラD）阪神・才木が万全の開幕リハ完了だ。開幕4戦目となる31日のDeNA戦（京セラドーム）に向け、ファーム・リーグのオリックス戦に先発。本番と同会場で、5回3安打1失点と上々の仕上がりを見せた。「ある程度まとまって投げられた。問題なく、凄くいい形でここまで来ている。いいスタートを切りたい」森友、杉本、紅林、若月ら相手は1軍クラスが出場。72