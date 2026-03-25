引っ越しは、新しい暮らしへの期待と同時に、不安が付きものです。子どもの友だち関係、近所付き合い、家族の役割分担……環境が変わることで、これまで見えなかった問題が浮かび上がることがあります。エピソード1：22時からゲーム？ご近所さんから「子どもが寝たあとゲームしよう」とお誘いがユリコ（仮名）さん一家は引っ越しをしてすぐに野田（仮名）さん夫妻と仲良くなりました。たこ焼きパーティーをきっかけに親交が深まり