韓国出身のタレントで歌人のカン・ハンナ（44）が25日、家族をテーマにした短歌・エッセー集「カジョクのうた」（KADOKAWA）を発売。義母から借りた青いシャクヤク柄の着物で取材に応じ「家族という存在を今の時代にもう一度考えるきっかけになれば」と語った。2011年に来日し、23年に結婚。その後、韓国の母が大病を患い、心臓を手術したという。「家族と向き合う日々でした。同じ年齢の悩みを持つ方と一緒に乗り越えられたら