相模原市役所＝２１日、同市中央区相模原市は４月１日付で総勢１７１９人の人事異動を発令する。課題となっている人材確保や離職防止に向け、総務局に人材活躍推進担当の理事を新設して再任用の鈴木由美子氏が就くほか、財政局長に総務省から畑中雄貴氏を起用する。管理職は局長級９人、部長級１６人、参事級４０人、課長級２０８人が異動する。女性職員の登用では、局長級４人、部長級５人、参事級１０人、課長級に２９人を新