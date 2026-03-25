【経済指標】 【米国】 ＊米非農業部門労働生産性（第4四半期・確報値） 21:30 結果1.8％ 予想1.8％速報2.8％（前期比年率） ＊単位労働コスト(第4四半期・確報値） 結果4.4％ 予想3.6％速報2.8％（前期比年率） ＊米製造業PMI（3月・速報）22:45 結果52.4 予想51.5前回51.6 ＊米非製造業PMI（3月・速報）22:45 結果51.1 予想52.0前回51.7 ＊米コンポジットPMI（3月・速報