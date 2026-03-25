巨人・阿部慎之助監督（４７）が２４日、ＷＢＣに出場した大勢投手（２６）とライデル・マルティネス投手（２９）を開幕メンバー外とする見通しを明かした。東京Ｄでの１軍練習後、「このままだと間に合わない。２人いないと想定して臨みたい」と話した。両者のコンディション調整を優先させる形だ。自慢の勝利の方程式を欠く船出に、勝ち試合の終盤の継投や守護神はルシアーノらを筆頭に柔軟に起用する方針。「日替わりかもしれ