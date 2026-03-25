◆オープン戦ロッキーズ―タイガース（２４日・米アリゾナ州スコッツデール＝ソルトリバーフィールド）ロッキーズの菅野智之投手（３６）が、本拠のタイガースとのオープン戦に先発。初回、４番のディンガーに先制２ランを浴びた。ＷＢＣに参加していた菅野は２度目のオープン戦登板。１回先頭のカーペンターこそ投ゴロに仕留めるも２番トーレスにスプリットを中堅二塁打。２アウト後４番ディンガーにシンカーを左中間スタン