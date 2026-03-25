かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ「これ余談なんですけど・・・」 ©ABCテレビ 3月25日（水）は、杉浦太陽、JOY、近藤千尋、和田まんじゅうが来店。芸能界屈指の愛妻家たちが、それぞれの夫婦事情や子育てエピソード、パパとしての喜びなどを語る。 ©ABCテレビ スタジオでは、杉浦太陽が「長女が小学６年から中学１年くらい