東京都八王子市のコンビニでサンドイッチ1個を万引したとして、警視庁高尾署が窃盗の疑いで元タレントの坂口杏里容疑者（35）を現行犯逮捕していたことが24日、捜査関係者への取材で分かった。逮捕は17日。捜査関係者によると、逮捕容疑は17日午後、八王子市のコンビニでサンドイッチ1個（約300円相当）を盗んだ疑い。容疑を認めている。店員が坂口容疑者を取り押さえ、駆け付けた署員に引き渡した。坂口容疑者は2016年ごろ