4月28日により放送される中島健人主演NHKドラマ10『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』の追加キャストと主題歌が発表された。 参考：中島健人がセックスセラピスト役に挑む“セクシーサンキュー”のイメージはどう変わる？ 本作は、町田そのこの同名小説を原作としたハートフルでミステリアスなヒューマンコメディー。舞台は、九州に展開するコンビニチェーン「テンダ