緑黄色社会の新曲「章」（読み：しるし）が、4月期水曜ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』（日本テレビ系）主題歌に決定した。 （関連：藤井 風、Mrs. GREEN APPLE、緑黄色社会、Ado……それぞれの“角度”から届ける珠玉の夏ソング） 同ドラマは、秋吉理香子による同名小説『月夜行路』（講談社文庫）が原作。文学を愛する銀座のミックスバーのママ 野宮ルナ（波瑠）と、仕事に追われる夫と反抗期の