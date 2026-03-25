7月よりテレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠、BS朝日にて放送されるTVアニメ『天幕のジャードゥーガル』の第1弾キャストとして、関根明良、桑島法子、齋藤潤、鈴木崚汰、入野自由の出演が発表され、あわせて第1弾PVが公開された。 参考：TVアニメ『天幕のジャードゥーガル』ティザーPV＆ビジュアル公開総監督は山田尚子 本作は、Souffle（スーフル）にて連載中のトマトス