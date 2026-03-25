韓国で元同僚の航空会社機長を殺害した疑いのある男の実名や顔写真などの身元情報が公開された。【写真】犯行後に日本旅行も…男性2人を殺害した韓国サイコパス女性の素顔釜山（プサン）警察庁は3月24日に身元情報公開審議委員会を開き、元同僚の航空会社機長を殺害した男の身元情報を公開することで決定した。釜山警察庁ホームページに公開された身元情報によると、男の名前は「キム・ドンファン」で、年齢は1976年4月26日生まれ