イタリアの名門インテルの苦戦が続いている。サポーターのフラストレーションはたまるばかりだ。２月半ばまでは好調だったクリスティアン・キブ監督のチームだが、昨季は準優勝だったチャンピオンズリーグのプレーオフでボデ/グリムトに敗れて以降、特に３月に入ってからは国内でも停滞している。コッパ・イタリア準決勝第１レグでコモとスコアレスで引き分けると、ミラノダービーでミランに０−１と敗戦。続くアタランタ戦