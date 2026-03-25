◇第98回選抜高校野球大会第6日・1回戦大阪桐蔭4―0熊本工（2026年3月24日甲子園）視察した侍ジャパン前監督の栗山英樹氏（日本ハムチーフ・ベースボール・オフィサー）が、大阪桐蔭の川本を「左投手でこれだけ腕が振れて、この角度で投げられる。打者に負けないという気持ちが前面に出ている。見ていて心地いい」と絶賛した。1メートル92、95キロは、ドジャース・大谷の高校2年時（1メートル91、70キロ）より大柄で「体