◇第98回選抜高校野球大会第6日2回戦滋賀学園4―5八戸学院光星（2026年3月24日甲子園）滋賀学園は奥間賢（けねす、3年）の146球完投も及ばず、10年ぶりの8強を逃した。「次にチャンスがあるか分からないんで、楽しんで投げようと思った」1回戦で登板したエース左腕の土田義貴、背番号10の右腕・伴田蒼生（ともに3年）の状態が上がらない中で抜てきされた背番号15の左腕。山口達也監督からの交代の打診を固辞して奮投