【その他の画像・動画等を元記事で観る】 緑黄色社会の楽曲「章」（読み：しるし）が、4月8日にスタートとなる日本テレビ系新水曜ドラマ『月夜行路（げつやこうろ） ―答えは名作の中に―』の主題歌に決定した。 ■「自分を一番に考え直す、そんなきっかけの曲であれたら嬉しい」（緑黄色社会・長屋晴子） 主題歌となる「章」は、本ドラマのために書き下ろされた楽曲。作詞を長屋晴子、作曲を穴見真吾が担当、